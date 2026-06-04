Путин приветствует все политические силы Германии, готовые сотрудничать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приветствует все политические силы в Германии, которые хотели бы восстановления отношений с Москвой.
- Заявление было сделано на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия приветствует все политические силы в Германии, которые хотели бы восстановления отношений с Москвой, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Мы приветствуем все политические силы Федеративной Республики (Германия - ред.), которые хотели бы восстанавливать и развивать отношения с Россией", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.