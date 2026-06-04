Путин раскритиковал заявления о выгоде России от конфликта Ирана и США

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин назвал спекуляциями заявления о том, что Россия получает выгоду от конфликта Ирана и США.

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал спекуляциями заявления о том, что Россия получает выгоду от конфликта Ирана и США.

Глава государства в четверг провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

"Это спекуляции только по поводу того, что Россия является чуть ли не единственным выгодоприобретателем от этого конфликта в связи с ростом цен на энергоносители", - сказал Путин в ходе встречи.