Россия не навязывает Западу кандидатуры переговорщиков, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не навязывает кандидатуры возможных переговорщиков со стороны Европы.
- Путин выразил желание понять, кто мог бы стать переговорщиком со стороны Европы.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что он услышал гвалт из Европы, что Россия навязывает кандидатуры возможных переговорщиков - но она ничего не навязывает.
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"Кто будет со стороны Европы этим переговорщиком? Ну, я не знаю, мы же ничего не навязываем. Это я услышал, я услышал этот гвалт, что, вот, Россия хочет что-то навязывать, кто будет переговаривать. Да ничего мы не навязываем. Но, естественно, мы хотим понять, кто бы это мог быть", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.