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Россия не навязывает Западу кандидатуры переговорщиков, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:34 04.06.2026
Россия не навязывает Западу кандидатуры переговорщиков, заявил Путин

Путин заявил, что РФ не навязывает Западу кандидатуры возможных переговорщиков

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств
Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© POOL
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Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не навязывает кандидатуры возможных переговорщиков со стороны Европы.
  • Путин выразил желание понять, кто мог бы стать переговорщиком со стороны Европы.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что он услышал гвалт из Европы, что Россия навязывает кандидатуры возможных переговорщиков - но она ничего не навязывает.
«
"Кто будет со стороны Европы этим переговорщиком? Ну, я не знаю, мы же ничего не навязываем. Это я услышал, я услышал этот гвалт, что, вот, Россия хочет что-то навязывать, кто будет переговаривать. Да ничего мы не навязываем. Но, естественно, мы хотим понять, кто бы это мог быть", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
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ПМЭФ-2026В миреРоссияЕвропаВладимир Путин
 
 
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