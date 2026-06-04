Путин рассказал, куда Россия ударила "Орешником" по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия нанесла удары «Орешником» по Украине.
- По словам Путина, удары были нанесены туда, где было удобно посмотреть результаты, включая Белую Церковь и район ДНР в периметре основного укрепрайона.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия ударила "Орешником" по Украине туда, где было удобно посмотреть результат, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.