На восстановление Украины нужны сотни миллиардов евро, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что для восстановления экономики Украины требуются сотни миллиардов евро.
- Путин высказался о предложениях канцлера ФРГ относительно статуса Украины в Евросоюзе и подчеркнул, что Россия не против такого развития событий, но выступает против превращения Евросоюза в военный блок.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Сотни миллиардов евро нужны для восстановления экономики Украины, европейские эксперты это знают, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Европейские эксперты знают, сколько денег и в какие сроки - речь идет о сотнях миллиардов евро - нужно для восстановления экономики Украины", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.