Рейтинг@Mail.ru
На восстановление Украины нужны сотни миллиардов евро, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
23:27 04.06.2026
На восстановление Украины нужны сотни миллиардов евро, заявил Путин

Путин: Европа знает, что на восстановление Украины нужны сотни миллиардов евро

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что для восстановления экономики Украины требуются сотни миллиардов евро.
  • Путин высказался о предложениях канцлера ФРГ относительно статуса Украины в Евросоюзе и подчеркнул, что Россия не против такого развития событий, но выступает против превращения Евросоюза в военный блок.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Сотни миллиардов евро нужны для восстановления экономики Украины, европейские эксперты это знают, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Путин указал на проблему ЕС с посредничеством в конфликте на Украине
Вчера, 23:09
"Европейские эксперты знают, сколько денег и в какие сроки - речь идет о сотнях миллиардов евро - нужно для восстановления экономики Украины", - сказал Путин.
"Мне известно о предложениях канцлера ФРГ о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Россия согласна на определенные компромиссы на Украине, заявил Путин
Вчера, 23:24
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
 
ПМЭФ-2026В миреУкраинаРоссияГерманияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала