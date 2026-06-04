Путин разрешил журналисту из Германии не отвечать на вопросы модератора

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил немецкому журналисту не отвечать на провокационный вопрос модератора встречи о том, готовится ли Германия к войне.

"Я протестую, вы можете не отвечать. Вы здесь не на допросе. Вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте меня", - сказал Путин журналисту агентства DPA.