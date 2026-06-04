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Путин разрешил журналисту из Германии не отвечать на вопросы модератора - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:26 04.06.2026
Путин разрешил журналисту из Германии не отвечать на вопросы модератора

Путин разрешил журналисту из ФРГ не отвечать на провокационный вопрос модератора

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин разрешил немецкому журналисту не отвечать на провокационный вопрос модератора встречи о том, готовится ли Германия к войне.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил немецкому журналисту не отвечать на провокационный вопрос модератора встречи о том, готовится ли Германия к войне.
Путин в четверг проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"Я протестую, вы можете не отвечать. Вы здесь не на допросе. Вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте меня", - сказал Путин журналисту агентства DPA.
Ему модератор встречи задал вопрос: "Вы представляете крупнейшее и основное информационное агентство Германии. Вот вы по-журналистски обращаете внимание на то, что ваша страна готовится к войне? Это правда? Или это нам так кажется? И что, она правда с Россией собирается воевать?"
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
 
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