Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин разрешил немецкому журналисту не отвечать на провокационный вопрос модератора встречи о том, готовится ли Германия к войне.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил немецкому журналисту не отвечать на провокационный вопрос модератора встречи о том, готовится ли Германия к войне.
Путин в четверг проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Я протестую, вы можете не отвечать. Вы здесь не на допросе. Вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте меня", - сказал Путин журналисту агентства DPA.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.