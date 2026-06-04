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Путин: ресурсная база России для обеспечения ВС укрепляются ежемесячно - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:16 04.06.2026
Путин: ресурсная база России для обеспечения ВС укрепляются ежемесячно

Путин: производственная база РФ для обеспечения ВС укрепляются ежемесячно

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что производственная, ресурсная, научная и кадровая базы России для обеспечения Вооруженных сил РФ укрепляются с каждым месяцем.
  • Путин подчеркнул, что наличие собственных баз лежит в основе достижений и успехов России в проведении специальной военной операции.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Производственная, ресурсная, научная и кадровая базы России для обеспечения ВС РФ укрепляются с каждым месяцем, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"В перечне вопросов, которые я считаю важными, следовало бы, конечно, упомянуть еще одно обстоятельство - это наличие собственной производственной, ресурсной, научной и кадровой базы для решения всех задач по обеспечению вооруженных сил Российской Федерации. И это укрепляется с каждым месяцем", - сказал Путин в ходе встречи.
Он подчеркнул, что наличие собственных баз, безусловно, лежит в основе достижений и успехов РФ в проведении специальной военной операции.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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