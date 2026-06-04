США пытаются давить на Индию в части сотрудничества с Россией, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин сообщил, что США пытаются оказывать давление на Индию по вопросам сотрудничества с Россией.
- Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. США пытаются оказывать на Индию давление в части вопросов, касающихся сотрудничества с Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
«
"Соединенные Штаты пытаются по некоторым вопросам оказывать давление на Индию, в частности, по некоторым вопросам сотрудничества с Россией", - отметил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин заявил, что давить на Моди бесполезно
Вчера, 22:56