Путин рассказал, сколько человек мобилизуют на Украине каждый месяц

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин сообщил, что принудительная мобилизация на Украине дает примерно 15-16 тысяч человек в месяц.
- Путин сделал это заявление в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Принудительная мобилизация на Украине дает примерно 15-16 тысяч человек в месяц, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч (человек - ред.) в месяц", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.