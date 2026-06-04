Западные спонсоры поставляют ВСУ много дронов, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Западные спонсоры поставляют ВСУ большое количество дронов, в том числе дальнего действия.
- Владимир Путин заявил, что некоторые из этих дронов прорываются на территорию России, но в стране имеется система противовоздушной обороны.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Западные спонсоры поставляют ВСУ много дронов, некоторые из них, к сожалению, прорываются на территорию России, заявил президент России Владимир Путин
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"Западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению, у нас прорываются, но в России имеется система противовоздушной обороны", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.