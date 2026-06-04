Путин отметил роль экс-канцлера ФРГ Шредера в создании "Северного потока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил роль экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в строительстве газопровода "Северный поток".
- Путин подчеркнул, что считает Шредера одним из лучших немецких государственных деятелей за наличие у него собственной позиции и мужества ее отстаивать.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил роль экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в строительстве газопровода "Северный поток".
"Вот сейчас Европа, в принципе, тяжелую ситуацию проходит с энергоресурсами. Но вот именно Шредер занимался строительством инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток", для того, чтобы обеспечить экономику Германии надежными дешевыми поставками из России", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Президент РФ указал, что он не просто обеспечивал поставки, но и связал контрагентов, субъекты экономической деятельности взаимными обязательствами.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин рассказал, что дружит со Шредером
29 мая, 19:40