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Путин отметил роль экс-канцлера ФРГ Шредера в создании "Северного потока" - РИА Новости, 04.06.2026
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23:06 04.06.2026
Путин отметил роль экс-канцлера ФРГ Шредера в создании "Северного потока"

Путин отметил роль Шредера в строительстве газопровода "Северный поток"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГерхард Шредер
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Герхард Шредер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил роль экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в строительстве газопровода "Северный поток".
  • Путин подчеркнул, что считает Шредера одним из лучших немецких государственных деятелей за наличие у него собственной позиции и мужества ее отстаивать.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил роль экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в строительстве газопровода "Северный поток".
Президент России подчеркнул, что считает Шредера одним из лучших немецких государственных деятелей, поскольку у него есть собственная позиция и мужество ее отстаивать.
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"Вот сейчас Европа, в принципе, тяжелую ситуацию проходит с энергоресурсами. Но вот именно Шредер занимался строительством инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток", для того, чтобы обеспечить экономику Германии надежными дешевыми поставками из России", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Президент РФ указал, что он не просто обеспечивал поставки, но и связал контрагентов, субъекты экономической деятельности взаимными обязательствами.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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