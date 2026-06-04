Путин назвал число дезертиров из ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что с начала года количество дезертиров из ВСУ составляет примерно 60 тысяч человек.
- Президент России провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. С начала года количество дезертиров из ВСУ составляет примерно 60 тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"За начало этого года количество дезертиров (из ВСУ - ред.) составляет примерно 60 тысяч человек. Ну, насильно людей забирают, мотивации нет никакой, воевать никто не хочет", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.