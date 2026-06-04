Путин заявил о добрых личных отношениях с президентом Египта

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси добрые личные отношения, что помогает развивать двусторонние связи.

"Президент ас-Сиси - наш добрый друг. У меня с ним очень добрые личные отношения. И, надеюсь, это помогает развивать двусторонние связи. И товарооборот у нас стабильный, растущий. И хорошие перспективы осуществления крупных проектов", - сказал Путин.