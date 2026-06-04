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Путин заявил о добрых личных отношениях с президентом Египта - РИА Новости, 04.06.2026
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23:04 04.06.2026
Путин заявил о добрых личных отношениях с президентом Египта

Путин заявил, что у него с президентом Египта добрые личные отношения

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что у него с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси добрые личные отношения, что способствует развитию двусторонних связей.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси добрые личные отношения, что помогает развивать двусторонние связи.
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"Президент ас-Сиси - наш добрый друг. У меня с ним очень добрые личные отношения. И, надеюсь, это помогает развивать двусторонние связи. И товарооборот у нас стабильный, растущий. И хорошие перспективы осуществления крупных проектов", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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