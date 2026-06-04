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Путин заявил, что давить на Моди бесполезно - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:56 04.06.2026
Путин заявил, что давить на Моди бесполезно

Путин заявил, что давить на Моди бесполезно, это вредит международным отношениям

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что давление на премьер-министра Индии Нарендру Моди бесполезно и вредит международным отношениям.
  • Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Кажется, все поняли, что давить на премьера Индии Нарендру Моди бесполезно, это вредит международным отношениям, откуда бы это давление ни исходило, заявил президент России Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
«
"Мне кажется, все уже давно поняли, что давить на премьер-министра Моди, который возглавляет государство с 1,5-миллиардным населением, бесполезно. Более того, это вредит международным отношениям и двусторонним отношениям, с какой бы стороны это давление ни исходило", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
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ПМЭФ-2026В миреИндияРоссияВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
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