Путин заявил, что давить на Моди бесполезно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что давление на премьер-министра Индии Нарендру Моди бесполезно и вредит международным отношениям.
- Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Кажется, все поняли, что давить на премьера Индии Нарендру Моди бесполезно, это вредит международным отношениям, откуда бы это давление ни исходило, заявил президент России Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
«
"Мне кажется, все уже давно поняли, что давить на премьер-министра Моди, который возглавляет государство с 1,5-миллиардным населением, бесполезно. Более того, это вредит международным отношениям и двусторонним отношениям, с какой бы стороны это давление ни исходило", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин рассказал об ужине с Моди
5 декабря 2025, 12:49