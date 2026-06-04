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Путин назвал заявления Европы о российских кибератаках "highly likely" - РИА Новости, 04.06.2026
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22:55 04.06.2026
Путин назвал заявления Европы о российских кибератаках "highly likely"

Путин: заявления Европы о кибератаках РФ делаются с позиции "highly likely"

© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения Европы в кибератаках РФ против Запада делаются с позиции "highly likely" ("весьма вероятно").
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все заявления Европы о кибератаках РФ против Запада делаются с позиции "highly likely" (англ. - "весьма вероятно").
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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Отвечая на вопрос об обвинениях Европы в кибератаках РФ против Запада, глава государства вспомнил фразу одного из западных политиков о премьер-министров "highly likely".
"Вот все, что вы сказали, это highly likely. Где хоть один факт? Нет ни одного", - сказал Путин.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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