Путин назвал заявления Европы о российских кибератаках "highly likely"

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все заявления Европы о кибератаках РФ против Запада делаются с позиции "highly likely" (англ. - "весьма вероятно").

"Вот все, что вы сказали, это highly likely. Где хоть один факт? Нет ни одного", - сказал Путин.