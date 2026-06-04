На Украине людей ловят как собак и силой запихивают в армию, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине людей на улицах ловят и силой записывают в армию.
- Путин сделал это заявление на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. На Украине людей на улицах ловят как бездомных собак и силой запихивают в армию, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Людей там, как вы знаете, на улице ловят как собак бездомных и силой записывают в армию", - сказал Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.