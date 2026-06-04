ЕС не может быть нейтральным посредником по Украине, заявил Путин

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"Каким же посредником может быть Евросоюз или отдельные страны Евросоюза, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас вооруженный конфликт? Фактически втягиваются в боевые действия. Какие же они посредники? Посредничество предполагает нейтралитет", - сказал Путин.