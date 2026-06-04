Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что действующий глава киевского режима потакает пропаганде нацизма на Украине.
- Путин напомнил, что нацистов и националистов, которые во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских, перезахоронили на Украине как героев.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Действующий глава киевского режима, еврей по национальности, потакает пропаганде нацизма на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все стараются не замечать, стыдливо не замечать. И кто это делает? Действующий глава киевского режима - еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся", - сказал Путин.