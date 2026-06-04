Рейтинг@Mail.ru
Глава киевского режима потакает пропаганде нацизма, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
22:47 04.06.2026
Глава киевского режима потакает пропаганде нацизма, заявил Путин

Путин: действующий глава киевского режима потакает пропаганде нацизма на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что действующий глава киевского режима потакает пропаганде нацизма на Украине.
  • Путин напомнил, что нацистов и националистов, которые во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских, перезахоронили на Украине как героев.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Действующий глава киевского режима, еврей по национальности, потакает пропаганде нацизма на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ напомнил, что нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских, с воинскими почестями и салютом перезахоронили как героев.
"Все стараются не замечать, стыдливо не замечать. И кто это делает? Действующий глава киевского режима - еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся", - сказал Путин.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
Киев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
На Украине даже националисты дома говорят по-русски, заявил Путин
Вчера, 22:41
 
ПМЭФ-2026В миреУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала