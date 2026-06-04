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Путин рассказал о новой экономике России и Китая - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:45 04.06.2026
Путин рассказал о новой экономике России и Китая

Путин: РФ и КНР много внимания уделяют новой экономике, в том числе на основе ИИ

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай все больше внимания уделяют вопросам новой экономики, основанной в том числе на технологиях искусственного интеллекта.
  • По мере роста и диверсификации экономики России и Китая перед странами открываются новые возможности в разных направлениях.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия и Китай все больше внимания уделяют вопросам новой экономики, основанной в том числе на технологиях искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что по мере роста и диверсификации экономики Китая и России перед странами открываются все новые и новые возможности, причем в самых разных направлениях.
«
"Самое главное то, что в последние годы мы все больше и больше внимания уделяем вопросам, связанным с новой экономикой, основанной на искусственном интеллекте, на информационных технологиях, на достижениях в области биологии, генетики и так далее", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияКитайВладимир Путин
 
 
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