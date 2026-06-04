Путин рассказал о новой экономике России и Китая

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"Самое главное то, что в последние годы мы все больше и больше внимания уделяем вопросам, связанным с новой экономикой, основанной на искусственном интеллекте, на информационных технологиях, на достижениях в области биологии, генетики и так далее", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.