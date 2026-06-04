Путин рассказал о новой экономике России и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай все больше внимания уделяют вопросам новой экономики, основанной в том числе на технологиях искусственного интеллекта.
- По мере роста и диверсификации экономики России и Китая перед странами открываются новые возможности в разных направлениях.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия и Китай все больше внимания уделяют вопросам новой экономики, основанной в том числе на технологиях искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Самое главное то, что в последние годы мы все больше и больше внимания уделяем вопросам, связанным с новой экономикой, основанной на искусственном интеллекте, на информационных технологиях, на достижениях в области биологии, генетики и так далее", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Россия и Китай готовы работать над созданием Всемирной организации по ИИ
4 ноября 2025, 07:50