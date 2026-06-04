Рост цен на энергоносители из-за кризиса в Иране есть, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что рост цен на энергоносители из-за кризиса в Иране носит кратковременный характер.
- Путин назвал спекуляциями утверждения о том, что Россия является чуть ли не единственным выгодоприобретателем от конфликта в Иране.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Рост цен на энергоносители из-за кризиса в Иране есть, но кратковременный, а Россия за долгосрочные связи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Да, рост цен имеет место быть, мы это прекрасно видим, понимаем. И, конечно, в известной степени, значит, наши компании от этого выигрывают, но это все носит временный и краткосрочный характер. А мы хотели бы выстраивать отношения со всеми партнерами в долгую и на прочной базе взаимного интереса", - сказал Путин.