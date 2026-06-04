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Рост цен на энергоносители из-за кризиса в Иране есть, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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22:42 04.06.2026 (обновлено: 22:43 04.06.2026)
Рост цен на энергоносители из-за кризиса в Иране есть, заявил Путин

Путин: рост цен на энергоносители из-за кризиса в Иране есть, но кратковременный

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что рост цен на энергоносители из-за кризиса в Иране носит кратковременный характер.
  • Путин назвал спекуляциями утверждения о том, что Россия является чуть ли не единственным выгодоприобретателем от конфликта в Иране.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Рост цен на энергоносители из-за кризиса в Иране есть, но кратковременный, а Россия за долгосрочные связи, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ он назвал спекуляциями то, что Россия якобы является чуть ли не единственным выгодоприобретателем от конфликта в Иране в связи с ростом цен на энергоносители.
"Да, рост цен имеет место быть, мы это прекрасно видим, понимаем. И, конечно, в известной степени, значит, наши компании от этого выигрывают, но это все носит временный и краткосрочный характер. А мы хотели бы выстраивать отношения со всеми партнерами в долгую и на прочной базе взаимного интереса", - сказал Путин.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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