Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Украина — русскоговорящая страна.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Украина - русскоговорящая страна, там даже националисты дома в основном говорят по-русски, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Это же русскоговорящая страна (Украина - ред). Даже эти, так называемые националисты, они дома в основном по-русски разговаривают", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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