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Путин и Мирзиеев приняли участие в церемонии начала возведения АЭС - РИА Новости, 04.06.2026
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22:40 04.06.2026
Путин и Мирзиеев приняли участие в церемонии начала возведения АЭС

Путин и Мирзиеев приняли участие в церемонии начала возведения АЭС в Узбекистане

© Фото : Пресс-центр ШОСПрезидент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-центр ШОС
Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин и Мирзиеев по видеосвязи из Константиновского дворца участвуют в церемонии начала строительства интегрированной АЭС в Узбекистане.
  • Создание интегрированной АЭС — флагманский проект России и Узбекистана, в рамках которого впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности.
  • В состав интегрированной станции войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и энергоблок в составе двух реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев по видеосвязи из Константиновского дворца участвуют в церемонии начала строительства интегрированной АЭС в Узбекистане, передает корреспондент РИА Новости.
Мирзиеев стал одним из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума, который в эти дни проходит в северной столице.
Путин и Мирзиеев в четверг вечером встретились в Константиновском дворце в Стрельне. В рамках встречи лидеры по видеосвязи принимают участие в церемонии запуска строительства первого энергоблока интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана.
Создание интегрированной АЭС - флагманский проект России и Узбекистана. Он уникален тем, что впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности. В состав интегрированной станции войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и энергоблок в составе двух реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Путин надеется, что первый блок АЭС в Египте заработает в 2028 году
Вчера, 20:56
 
УзбекистанСтрельнаРоссияШавкат МирзиеевВладимир ПутинВВЭР-1000Политика
 
 
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