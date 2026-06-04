Путин и Мирзиеев приняли участие в церемонии начала возведения АЭС

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев по видеосвязи из Константиновского дворца участвуют в церемонии начала строительства интегрированной АЭС в Узбекистане, передает корреспондент РИА Новости.