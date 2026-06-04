Путин и Мирзиеев приняли участие в церемонии начала возведения АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин и Мирзиеев по видеосвязи из Константиновского дворца участвуют в церемонии начала строительства интегрированной АЭС в Узбекистане.
- Создание интегрированной АЭС — флагманский проект России и Узбекистана, в рамках которого впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности.
- В состав интегрированной станции войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и энергоблок в составе двух реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев по видеосвязи из Константиновского дворца участвуют в церемонии начала строительства интегрированной АЭС в Узбекистане, передает корреспондент РИА Новости.
Мирзиеев стал одним из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума, который в эти дни проходит в северной столице.
Путин и Мирзиеев в четверг вечером встретились в Константиновском дворце в Стрельне. В рамках встречи лидеры по видеосвязи принимают участие в церемонии запуска строительства первого энергоблока интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана.
Создание интегрированной АЭС - флагманский проект России и Узбекистана. Он уникален тем, что впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности. В состав интегрированной станции войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и энергоблок в составе двух реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.