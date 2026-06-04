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Путин рассказал о планах России и Индии - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:37 04.06.2026
Путин рассказал о планах России и Индии

Путин: РФ и Индия будут реализовывать планы не только в атомной энергетике

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил о предпосылках для достижения более амбициозных целей в сотрудничестве между Россией и Индией.
  • Путин отметил, что торговый оборот между Россией и Индией может вырасти до 100 миллиардов долларов, сейчас он составляет около 58–60 миллиардов.
  • Президент подчеркнул, что Россия продолжит инвестировать в индийскую экономику.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Есть все предпосылки для того, чтобы Россия и Индия добивались более амбициозных целей, и это не только планы в области энергетики, в том числе атомной, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"У нас много совместной работы. Мы уверены, что мы в ближайшие годы выйдем на 100 миллиардов долларов торгового оборота. Сейчас он где-то около 60-58 миллиардов, он у нас есть все предпосылки для того, чтобы работать более активно и добиваться более амбициозных целей. И здесь не только наши планы в области энергетики, и в том числе атомной энергетики. "Куданкулам" строится, работает, и новые площадки, мы ожидаем, будут решены. И в углеводородной энергетике будем продолжать работать", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент отметил, что Россия - один из самых крупных инвесторов в индийскую экономику. "Мы будем продолжать это делать, инвестировать, будем взаимно", - подчеркнул Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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