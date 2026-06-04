Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин обратил внимание на экономический потенциал Центральной Азии.
- Президент России пожелал Киргизии успеха в проведении саммита ШОС и отметил, что Россия будет содействовать успешному проведению мероприятия.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на экономический потенциал Центральной Азии.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Песков рассказал о контактах Путина с лидерами стран Центральной Азии
6 ноября 2025, 13:19
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"Центральная Азия с ресурсами стран Центральной Азии, с ее территорией огромной, с растущим населением, она все больше и больше привлекает внимание всего международного сообщества, и прежде всего, конечно, исходя из экономического потенциала этого региона", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин отметил успехи стран Центральной Азии в автомобилестроении
9 октября 2025, 17:20