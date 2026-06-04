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Путин обратил внимание на экономический потенциал Центральной Азии - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:31 04.06.2026
Путин обратил внимание на экономический потенциал Центральной Азии

Путин на ПМЭФ обратил внимание на экономический потенциал Центральной Азии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин обратил внимание на экономический потенциал Центральной Азии.
  • Президент России пожелал Киргизии успеха в проведении саммита ШОС и отметил, что Россия будет содействовать успешному проведению мероприятия.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на экономический потенциал Центральной Азии.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Песков рассказал о контактах Путина с лидерами стран Центральной Азии
6 ноября 2025, 13:19
«
"Центральная Азия с ресурсами стран Центральной Азии, с ее территорией огромной, с растущим населением, она все больше и больше привлекает внимание всего международного сообщества, и прежде всего, конечно, исходя из экономического потенциала этого региона", - сказал Путин.
Ранее стало известно, что в этом году 31 августа и 1 сентября в Бишкеке будет проходить саммит ШОС.
Путин пожелал Киргизии успеха и отметил, что Россия будет всячески содействовать тому, чтобы это значимое мероприятие прошло успешно.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияЦентральная АзияБишкекВладимир ПутинШОС
 
 
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