Путин рассказал о дискуссиях между ЦБ и экономическим блоком правительства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно следит за дискуссиями между Центральным банком и экономическим блоком правительства страны.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что постоянно слушает дискуссии между Центральным банком и экономическим блоком правительства страны.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Я постоянно слушаю эти дискуссии: между экономическим блоком правительства и Центральным банком", - сказал глава государства.
Путин добавил, что российская экономика находится на правильном пути и чувствует себя уверенно.
Глава государства отметил, что Россия сознательно пошла на "переохлаждение" экономики, чтобы сохранить ее здоровье.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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