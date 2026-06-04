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Путин рассказал о дискуссиях между ЦБ и экономическим блоком правительства - РИА Новости, 04.06.2026
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22:29 04.06.2026 (обновлено: 22:48 04.06.2026)
Путин рассказал о дискуссиях между ЦБ и экономическим блоком правительства

Путин сообщил, что постоянно слушает дискуссии ЦБ с экономическим блоком кабмина

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно следит за дискуссиями между Центральным банком и экономическим блоком правительства страны.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что постоянно слушает дискуссии между Центральным банком и экономическим блоком правительства страны.
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"Я постоянно слушаю эти дискуссии: между экономическим блоком правительства и Центральным банком", - сказал глава государства.
Путин добавил, что российская экономика находится на правильном пути и чувствует себя уверенно.
Глава государства отметил, что Россия сознательно пошла на "переохлаждение" экономики, чтобы сохранить ее здоровье.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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