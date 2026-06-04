Путин рассказал о дискуссиях между ЦБ и экономическим блоком правительства

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно следит за дискуссиями между Центральным банком и экономическим блоком правительства страны.

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что постоянно слушает дискуссии между Центральным банком и экономическим блоком правительства страны.

Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

"Я постоянно слушаю эти дискуссии: между экономическим блоком правительства и Центральным банком", - сказал глава государства.

Путин добавил, что российская экономика находится на правильном пути и чувствует себя уверенно.

Глава государства отметил, что Россия сознательно пошла на "переохлаждение" экономики, чтобы сохранить ее здоровье.