Путин объяснил популярность "Альтернативы для Германии"

С-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Лидеры "Альтернативы для Германии" могут ясно и четко сформулировать интересы немецкого народа и готовы за них бороться, в этом причина популярности партии в ФРГ, считает президент России Владимир Путин.

"Она обогнала ХДС/ХСС, причем уже значительно обогнала, и совсем уже, на голову вперед ушла, впереди находится Социал-демократической партии Германии", - сказал Путин.

"Я здесь ничего не хочу комментировать. Скажу только одно. На мой взгляд, это происходит потому, что лидеры этой партии могут ясно и четко сформулировать интересы немецкого народа и немецкой экономики и не боятся об этом заявить. И готовы за это бороться", - добавил он.