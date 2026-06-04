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Путин объяснил популярность "Альтернативы для Германии" - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:29 04.06.2026
Путин объяснил популярность "Альтернативы для Германии"

Путин назвал причины популярности партии "Альтернатива для Германии" в ФРГ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин считает, что популярность партии "Альтернатива для Германии" объясняется умением ее лидеров четко сформулировать интересы немецкого народа и готовностью за них бороться.
  • Президент сообщил, что "Альтернатива для Германии" занимает первую строчку в рейтинге политических партий в ФРГ.
  • По его словам, эта партия значительно опережает ХДС/ХСС и находится впереди Социал-демократической партии Германии.
С-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Лидеры "Альтернативы для Германии" могут ясно и четко сформулировать интересы немецкого народа и готовы за них бороться, в этом причина популярности партии в ФРГ, считает президент России Владимир Путин.
На встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Путин сказал, что его информировали о том, что "Альтернатива для Германии" сегодня занимает первую строчку в рейтинге политических партий в Федеративной Республике Германия.
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"Она обогнала ХДС/ХСС, причем уже значительно обогнала, и совсем уже, на голову вперед ушла, впереди находится Социал-демократической партии Германии", - сказал Путин.
"Я здесь ничего не хочу комментировать. Скажу только одно. На мой взгляд, это происходит потому, что лидеры этой партии могут ясно и четко сформулировать интересы немецкого народа и немецкой экономики и не боятся об этом заявить. И готовы за это бороться", - добавил он.
Российский президент указал, что это "как раз отражается на рейтингах, на результатах".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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