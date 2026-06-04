Путин назвал Россию и Китай естественными партнерами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия и Китай — естественные партнеры и соседи.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия и Китай - естественные партнеры, соседи, отношения которых развивались на протяжении веков, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин рассказал о дружбе России с Китаем
Вчера, 20:04