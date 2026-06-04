Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал Иран дружественной страной.
- Россия продолжает строительство АЭС «Бушер» в Иране.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Иран дружественной страной.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Он напомнил, что Россия осуществляет в Иране проект по строительству АЭС "Бушер". Российский лидер отметил, что уже построен энергоблок, который работает. По его словам, Россия будет продолжать строительство.
Путин также считает, что иранское руководство и иранский народ относятся к России с полным доверием.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.