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Путин назвал Иран дружественной страной - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:08 04.06.2026

Путин назвал Иран дружественной страной

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал Иран дружественной страной.
  • Россия продолжает строительство АЭС «Бушер» в Иране.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Иран дружественной страной.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
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1 июня, 16:09
"У нас добрые отношения, доверительные отношения с Ираном. Это дружественная страна", - сказал Путин в ходе встречи.
Он напомнил, что Россия осуществляет в Иране проект по строительству АЭС "Бушер". Российский лидер отметил, что уже построен энергоблок, который работает. По его словам, Россия будет продолжать строительство.
Путин также считает, что иранское руководство и иранский народ относятся к России с полным доверием.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026В миреРоссияИранВладимир ПутинБушерская АЭС
 
 
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