Путин надеется, что США и Иран найдут пути разрешения конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия надеется на разрешение конфликта между США и Ираном и готова оказать помощь.
- Встреча Владимира Путина с руководителями международных информагентств прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия надеется, что США и Иран найдут пути разрешения конфликта, Москва готова подставить плечо, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ
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"Мы видим, что такой поиск (компромисса - ред.) со стороны обеих сторон имеет место быть, надеемся, что этот поиск завершится позитивным результатом, конфликт будет прекращен, исчерпан. Если хоть что-то зависит от России - мы всегда готовы подставить плечо, если нет - мы просто порадуемся вместе со всеми, когда этот кризис будет завершен", - сказал российский лидер.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.