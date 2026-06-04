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Путин прокомментировал желание ЕС договариваться с Россией - РИА Новости, 04.06.2026
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22:05 04.06.2026
Путин прокомментировал желание ЕС договариваться с Россией

Путин: ЕС придется договариваться с Россией как с равным партнером

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подчеркнул, что ситуация для равноправных договоренностей Евросоюза с РФ должна созреть.
  • Он провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о желании Евросоюза договариваться с РФ как с равным партнером, подчеркнул, что ситуация должна созреть, и дело к этому идет.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"(У ЕС - ред.) нет желания просто разговаривать с Россией как с равным партнером, но это придется сделать. Мы никуда не спешим. Даже если собрать девять беременных женщин вместе, ребенок, как известно, не родится через месяц. Нужно созреть, думаю, что дело как раз к этому и идет", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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