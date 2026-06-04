Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин не считает, что Пакистан подконтролен Китаю.
- Путин подчеркнул, что у Пакистана разносторонние связи и сотрудничество с Китаем важно для страны, но не уникально.
- Встреча президента с руководителями международных информагентств прошла в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не считает, что Пакистан "подконтролен" Китаю.
«
"Пакистан, вот вы сказали, что это целиком и полностью страна подконтрольная Китаю, я так не думаю. Во-первых, Пакистан - достаточно большая страна, и у Пакистана очень разносторонние связи", - сказал Путин в ходе встречи.
Он подчеркнул, что, конечно, для Пакистана имеют большое значение вопросы, связанные с сотрудничеством с Китайской Народной Республикой, но с ней отношения развивают все.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.