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Путин не считает, что Пакистан подконтролен Китаю - РИА Новости, 04.06.2026
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22:03 04.06.2026
Путин не считает, что Пакистан подконтролен Китаю

Путин не считает Пакистан полностью подконтрольным Китаю

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин не считает, что Пакистан подконтролен Китаю.
  • Путин подчеркнул, что у Пакистана разносторонние связи и сотрудничество с Китаем важно для страны, но не уникально.
  • Встреча президента с руководителями международных информагентств прошла в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не считает, что Пакистан "подконтролен" Китаю.
Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. Президенту задали вопрос, отметив, что Пакистан находится под контролем Китая с военной точки зрения.
«
"Пакистан, вот вы сказали, что это целиком и полностью страна подконтрольная Китаю, я так не думаю. Во-первых, Пакистан - достаточно большая страна, и у Пакистана очень разносторонние связи", - сказал Путин в ходе встречи.
Он подчеркнул, что, конечно, для Пакистана имеют большое значение вопросы, связанные с сотрудничеством с Китайской Народной Республикой, но с ней отношения развивают все.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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