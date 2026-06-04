Встреча Путина с главами информагентств продолжалась более двух часов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
- Встреча длилась более двух часов и проходила в формате «вопрос-ответ».
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Длительность встречи президента России Владимира Путина с главами мировых информационных агентств составила свыше двух часов, передает корреспондент РИА Новости
Глава государства в четверг провел встречу с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Разговор проходил в формате "вопрос-ответ".
Беседа началась около 19.40 по московскому времени и продолжалась более двух часов.
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