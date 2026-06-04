Контакты Москвы и Вашингтона по кубинскому вопросу были, заявил Путин

"Что касается контактов по кубинскому вопросу, я отвечу прямо на прямой вопрос с вашей стороны. Вы спросили, были ли у нас контакты с американской администрацией по кубинскому вопросу. Были. Но я не хотел бы дальше комментировать", - сказал российский лидер на встрече.