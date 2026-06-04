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Контакты Москвы и Вашингтона по кубинскому вопросу были, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
21:49 04.06.2026
Контакты Москвы и Вашингтона по кубинскому вопросу были, заявил Путин

Путин: контакты Москвы и Вашингтона по кубинскому вопросу были

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подтвердил, что контакты Москвы и Вашингтона по кубинскому вопросу были.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Контакты Москвы и Вашингтона по кубинскому вопросу были, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Что касается контактов по кубинскому вопросу, я отвечу прямо на прямой вопрос с вашей стороны. Вы спросили, были ли у нас контакты с американской администрацией по кубинскому вопросу. Были. Но я не хотел бы дальше комментировать", - сказал российский лидер на встрече.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2026В миреМоскваВашингтон (штат)РоссияВладимир Путин
 
 
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