Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подтвердил готовность России работать с Индией по самолету Су-57.
- Россия готова поставлять и совместно развивать Су-57 с Индией, несмотря на то что самолет был разработан самостоятельно.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность России работать с Индией по самолету Су-57.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Что касается Су-57 - мы когда-то предлагали наши друзьям из Индии вместе разрабатывать эту машину… Наши индийские друзья сказали - давайте вы сами, а мы потом посмотрим. В принципе этот самолет мог бы быть нашего совместного производства. Мы его сделали самостоятельно, и мы готовы, конечно, с Индией работать и поставлять, и развивать дальше - здесь нет ограничений", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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