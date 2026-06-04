Российская войска на Украине наступают каждый день, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что российские военные наступают каждый день.
- За последнее время почти 2,5 квадратных километров перешли под контроль российской армии.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Киев хотел бы, чтобы ВС РФ приостановили свое движение, но российские военные наступают каждый день, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Войска российские каждый день наступают, и каждый день, если будете внимательно следить за ходом происходящих событий, услышите о том, что новые, новые, новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. За последнее время, повторяю, почти 2,5 квадратных километров перешло под контроль российской армии... Естественно в этих условиях украинская сторона хотела бы мы приостановили движение российских войск", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.