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Российская войска на Украине наступают каждый день, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
21:41 04.06.2026 (обновлено: 21:52 04.06.2026)
Российская войска на Украине наступают каждый день, заявил Путин

Путин: российская войска на Украине наступают каждый день,

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что российские военные наступают каждый день.
  • За последнее время почти 2,5 квадратных километров перешли под контроль российской армии.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Киев хотел бы, чтобы ВС РФ приостановили свое движение, но российские военные наступают каждый день, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Войска российские каждый день наступают, и каждый день, если будете внимательно следить за ходом происходящих событий, услышите о том, что новые, новые, новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. За последнее время, повторяю, почти 2,5 квадратных километров перешло под контроль российской армии... Естественно в этих условиях украинская сторона хотела бы мы приостановили движение российских войск", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026УкраинаРоссияВладимир ПутинКиев
 
 
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