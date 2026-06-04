Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал Украину русскоязычной страной.
- Президент отметил, что так называемые националисты на Украине дома в основном говорят на русском языке.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Украину русскоязычной страной.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Президент РФ отметил, что так называемые националисты на Украине дома в основном говорят на русском языке.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин заявил о возрождении нацизма на Украине
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