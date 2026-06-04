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Путин высказался о перезахоронении нацистов на Украине - РИА Новости, 04.06.2026
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21:37 04.06.2026 (обновлено: 23:42 04.06.2026)
Путин высказался о перезахоронении нацистов на Украине

Путин: все стараются не замечать перезахоронение нацистов на Украине

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
  • Путин заявил, что на Украине с воинскими почестями перезахоронили останки нацистов, уничтожавших евреев, поляков и русских, при этом мировое сообщество старается не замечать этого.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Все стараются не замечать перезахоронение нацистов на Украине, уничтожавших евреев, поляков и русских, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Миллион, по-моему, было уничтожено евреев на Украине. Миллион ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и салютом перезахоронили, как героев Украины. Только Польша вяло отреагировала, Израиль еще более вяло. Все стараются не замечать, стыдливо не замечать", - отметил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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