Отношения России с Китаем не мешают Индии, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России с Китаем не мешают Индии, а связка трех стран помогает всем.
- Президент РФ сделал это заявление в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Отношения России с Китаем не мешают Индии, а связка трех стран помогает всем, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"Отношения России с Индией не мешают Китаю, и отношения России с Китаем не мешают Индии. А связка трех стран всем помогает", - сказал президент РФ в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.