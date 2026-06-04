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Путин назвал заявления о возможности нападения России на НАТО провокацией - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
21:35 04.06.2026

Путин назвал заявления о возможности нападения России на НАТО провокацией

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал заявления о возможности нападения России на НАТО провокацией.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на НАТО.
"Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Ну это же просто, я говорил, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред - это сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону. Но как первый шаг – расплачиваться за тот режим, который захватил власть в Киеве", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026В миреРоссияЕвропаВладимир ПутинНАТО
 
 
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