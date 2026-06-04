Предложения Трампа по Украине требуют компромиссов, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что предложения Трампа по Украине требуют компромиссов и от Москвы, и от Киева.
- Президент России сделал это заявление на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Предложения президента США Дональда Трампа по Украине требуют компромиссов и от Москвы, и от Киева, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.