Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинения в угрозе со стороны России для Европы являются провокацией и дезинформацией.
- Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Заявления о том, что Россия якобы представляет угрозу для Европы - это провокация для одурачивания своего собственного населения и выбивания денег на борьбу с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"Что касается нападения России на Европу - это, конечно, бред, но не только, это еще и провокация и дезинформация с целью одурачивания своего собственного населения, для выбивания денег на борьбу с Россией", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.