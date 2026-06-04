Оружие с Украины расползается по всему миру, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что оружие с территории Украины расползается по всему миру.
- Встреча президента с руководителями международных информагентств проходит в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Оружие с территории Украины расползается по всему миру, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.