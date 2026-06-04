Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о перезахоронениях нацистов на Украине - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
21:26 04.06.2026 (обновлено: 21:44 04.06.2026)
Путин высказался о перезахоронениях нацистов на Украине

Путин высказался о перезахоронениях нацистов на Украине с воинскими почестями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что на Украине с воинскими почестями перезахоранивают нацистов.
  • Путин отметил, что дед Владимира Зеленского, воевавший за Красную армию, "в гробу, наверное, перевернулся" из-за действий нынешнего главы киевского режима.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о перезахоронениях нацистов на Украине с воинскими почестями, заявил, что дед Владимира Зеленского, воевавший во времена Великой Отечественной войны за Красную армию, "в гробу, наверное, перевернулся".
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. В ходе встречи глава государства напомнил о перезахоронении нацистов на Украине, уничтожавших евреев, поляков и русских в годы Великой Отечественной войны.
«
"С салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала. Израиль еще более вяло. Все стараются не замечать, стыдливо не замечать. И кто это делает? Действующий глава киевского режима - еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся", - сказал российский лидер в ходе встречи.
Дед Владимира Зеленского Семен Зеленский добровольцем ушел в Красную армию летом 1941 года, когда ему было 17 лет.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Российская войска на Украине наступают каждый день, заявил Путин
Вчера, 21:41
 
ПМЭФ-2026УкраинаВ миреРоссияПольшаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала