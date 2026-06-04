Путин высказался о перезахоронениях нацистов на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что на Украине с воинскими почестями перезахоранивают нацистов.
- Путин отметил, что дед Владимира Зеленского, воевавший за Красную армию, "в гробу, наверное, перевернулся" из-за действий нынешнего главы киевского режима.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о перезахоронениях нацистов на Украине с воинскими почестями, заявил, что дед Владимира Зеленского, воевавший во времена Великой Отечественной войны за Красную армию, "в гробу, наверное, перевернулся".
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"С салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала. Израиль еще более вяло. Все стараются не замечать, стыдливо не замечать. И кто это делает? Действующий глава киевского режима - еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся", - сказал российский лидер в ходе встречи.
Дед Владимира Зеленского Семен Зеленский добровольцем ушел в Красную армию летом 1941 года, когда ему было 17 лет.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.