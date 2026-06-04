Путин высказался о перезахоронениях нацистов на Украине

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о перезахоронениях нацистов на Украине с воинскими почестями, заявил, что дед Владимира Зеленского, воевавший во времена Великой Отечественной войны за Красную армию, "в гробу, наверное, перевернулся".