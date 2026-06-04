Россию обманули с обещаниями не расширять НАТО на Восток, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россию напрямую обманули с обещаниями не расширять НАТО на восток.
- По словам Путина, поддержка части людей, живущих на территориях, не признавших госпереворот, стала вынужденной мерой в том числе из-за втягивания этих территорий в НАТО.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россию напрямую обманули с обещаниями не расширять НАТО на восток, заявил президент России Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"В конце концов, вынуждены были, просто вынуждены были поддержать часть людей, которые живут на территориях, не признавших этот госпереворот. А кроме всего прочего, ещё и втягивание этой территории в НАТО. Ну, слушайте, ну просто же обманули напрямую. Все же, вот вы все об этом знаете хорошо. Ну, правда. Начиная с 1991 года, говорили: "Ни шагу в сторону на восток НАТО не сделает", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.