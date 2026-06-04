Рейтинг@Mail.ru
Сейчас совсем рано говорить об участии в выборах в 2030 году, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
21:22 04.06.2026 (обновлено: 22:03 04.06.2026)
Сейчас совсем рано говорить об участии в выборах в 2030 году, заявил Путин

Путин: сейчас совсем рано говорить о перспективах участия в выборах в 2030 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин считает, что рано говорить о перспективах участия в президентских выборах в 2030 году.
  • Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что сейчас совсем рано говорить о перспективах участия в президентских выборах в 2030 году.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. Один из участников встречи задал Путину вопрос, планирует ли он работать до 2036 года и хватит ли ему выносливости и здоровья.
"Только Господь знает, хватит нам здоровья, и мне, и вам, и всем здесь собравшимся, для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра, и тем более решать какие-то стоящие перед нами задачи, добиваться целей, которые мы перед собой ставим", - ответил Путин.
«
"Что касается моих решений, действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но мне кажется, рано об этом говорить, честно говоря, совсем рано. Я сейчас даже не думаю об этом. Это говорю вам совершенно откровенно, даже не думаю. Перед страной стоит очень много больших, масштабных и острых вопросов. Их надо решать, не думая об этом, а думая о будущем России. Вот о чем над думать", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума
Путин на встрече с главами информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
ОнлайнВстреча Путина с главами международных информагентств. Ключевые заявления
Вчера, 19:42
 
ПМЭФ-2026ПолитикаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала