Сейчас совсем рано говорить об участии в выборах в 2030 году, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин считает, что рано говорить о перспективах участия в президентских выборах в 2030 году.
- Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что сейчас совсем рано говорить о перспективах участия в президентских выборах в 2030 году.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. Один из участников встречи задал Путину вопрос, планирует ли он работать до 2036 года и хватит ли ему выносливости и здоровья.
"Только Господь знает, хватит нам здоровья, и мне, и вам, и всем здесь собравшимся, для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра, и тем более решать какие-то стоящие перед нами задачи, добиваться целей, которые мы перед собой ставим", - ответил Путин.
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"Что касается моих решений, действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но мне кажется, рано об этом говорить, честно говоря, совсем рано. Я сейчас даже не думаю об этом. Это говорю вам совершенно откровенно, даже не думаю. Перед страной стоит очень много больших, масштабных и острых вопросов. Их надо решать, не думая об этом, а думая о будущем России. Вот о чем над думать", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума