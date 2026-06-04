Сейчас совсем рано говорить об участии в выборах в 2030 году, заявил Путин

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что сейчас совсем рано говорить о перспективах участия в президентских выборах в 2030 году.

"Только Господь знает, хватит нам здоровья, и мне, и вам, и всем здесь собравшимся, для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра, и тем более решать какие-то стоящие перед нами задачи, добиваться целей, которые мы перед собой ставим", - ответил Путин.