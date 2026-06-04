Путин прокомментировал принятие закона в Армении о присоединении к ЕС

"У нас что вызвало озабоченность? Это то, что в Армении был принят закон "О начале...", прям он так и звучит. Кстати, Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Белоруссии) на это обратил внимание, я даже забыл про это. Он прямо назвал, как закон называется: "Начало процесса присоединения к Евросоюзу". Нормально, ничего здесь такого особенного нет. Но Армения же находится - как я уже говорил, в Казахстане, тоже об этом говорили, когда встречались с коллегами - находится в рамках Евразийского экономического союза", - сказал Путин в ходе встречи.