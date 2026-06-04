Путин прокомментировал принятие закона в Армении о присоединении к ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что принятие закона в Армении о начале процесса присоединения к Евросоюзу вызвало озабоченность в России.
- Он подчеркнул, что Армения находится в рамках Евразийского экономического союза.
- Президент попросил армянских коллег как можно быстрее определиться с направлением движения.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Принятие закона в Армении о присоединении к ЕС вызвало озабоченность в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"У нас что вызвало озабоченность? Это то, что в Армении был принят закон "О начале...", прям он так и звучит. Кстати, Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Белоруссии) на это обратил внимание, я даже забыл про это. Он прямо назвал, как закон называется: "Начало процесса присоединения к Евросоюзу". Нормально, ничего здесь такого особенного нет. Но Армения же находится - как я уже говорил, в Казахстане, тоже об этом говорили, когда встречались с коллегами - находится в рамках Евразийского экономического союза", - сказал Путин в ходе встречи.
"Поэтому мы, конечно, этим озадачились. Если принят закон, это не просто уже разговор, а закон. Мы просили бы наших армянских коллег определиться как можно быстрее, в каком направлении они будут двигаться", - подчеркнул президент.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.