Путин рассказал, что лежит в основе конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что в основе конфликта на Украине лежит подавление всего русского.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. В основе конфликта на Украине лежит подавление там всего русского, заявил президент России Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"В основе конфликта лежит госпереворот на Украине и подавление там всего русского, подавление значительной части населения этой страны, которое не признало результаты этого госпереворота", - сказал российский лидер в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.