Путин назвал отношения России и Азербайджана добрыми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что отношения России и Азербайджана очень хорошие и добрые как в экономике, так и в политической сфере.
- Пару лет назад Россия и Азербайджан подписали договор о стратегическом взаимодействии.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Отношения России и Азербайджана очень хорошие, добрые, как в экономике, так и в политической сфере, заявил президент РФ Владимир Путин, на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Расцениваю как очень хорошие. У нас добрые отношения с Азербайджаном, всегда были и есть. И в экономике, и в политической сфере. Мы же пару лет назад подписали договор о стратегическом взаимодействии, так и развиваются отношения эти", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.