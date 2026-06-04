Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ ответил на вопрос о российской экономике цитатой американского писателя Марка Твена: "слухи о смерти сильно преувеличены".