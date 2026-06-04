Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ ответил на вопрос о российской экономике цитатой американского писателя Марка Твена: "Слухи о смерти сильно преувеличены".
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ ответил на вопрос о российской экономике цитатой американского писателя Марка Твена: "слухи о смерти сильно преувеличены".
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"Что касается экономики, как сказал Марк Твен: "слухи о моей смерти сильно преувеличены". Как-то он однажды пошутил", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, выстоит ли в текущей ситуации российская экономика.
Он отметил, что России то "пророчили поражение на поле боя", то говорили, что ее экономика разорвана в клочья. "Но не надо выдавать желаемое за действительное. Надо все оценивать реальными цифрами, реальными тенденциями, реальным состоянием дел, и реальным состоянием экономики в данном случае", - подчеркнул президент.
Он напомнил, что экономика ЕС в последние годы выросла примерно на 3%, а экономика России - на 10%: разница больше чем в три раза.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.