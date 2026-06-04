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Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
21:17 04.06.2026 (обновлено: 21:40 04.06.2026)
Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена

Путин охарактеризовал ситуацию в экономике России цитатой Марка Твена

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ ответил на вопрос о российской экономике цитатой американского писателя Марка Твена: "Слухи о смерти сильно преувеличены".
  • Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ ответил на вопрос о российской экономике цитатой американского писателя Марка Твена: "слухи о смерти сильно преувеличены".
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"Что касается экономики, как сказал Марк Твен: "слухи о моей смерти сильно преувеличены". Как-то он однажды пошутил", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, выстоит ли в текущей ситуации российская экономика.
Он отметил, что России то "пророчили поражение на поле боя", то говорили, что ее экономика разорвана в клочья. "Но не надо выдавать желаемое за действительное. Надо все оценивать реальными цифрами, реальными тенденциями, реальным состоянием дел, и реальным состоянием экономики в данном случае", - подчеркнул президент.
Он напомнил, что экономика ЕС в последние годы выросла примерно на 3%, а экономика России - на 10%: разница больше чем в три раза.
При этом ведущая экономика еврозоны - ФРГ - показала рост меньше 1%. "А экономика России в прошлом году - немного, но все-таки процентик, процент есть. И продолжает расти сейчас", - добавил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин на встрече с главами информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
ОнлайнВстреча Путина с главами международных информагентств. Ключевые заявления
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ПМЭФ-2026РоссияВладимир ПутинЭкономикаГерманияЕвросоюз
 
 
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