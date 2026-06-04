Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом государственного терроризма.
- Одна нитка «Северных потоков» сохранена и может работать, но находится под американскими санкциями.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал подрыв "Северных потоков" актом государственного терроризма.
"Я считаю, что это акт терроризма государственного", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Он добавил, что одна нитка "Северных потоков" сохранена и может работать, но она находится под американскими санкциями.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.